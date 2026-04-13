Cagliari, perdita d’acqua da mesi in via Businco: la denuncia dei residenti

CAGLIARI – Una perdita d’acqua sotto il marciapiede che va avanti da mesi, nell’indifferenza generale. È quanto segnalano diversi abitanti della zona di via A. Businco, al civico 3, dove da circa due mesi si registrerebbe una fuoriuscita costante d’acqua dalla rete idrica.

Secondo quanto riferito dai residenti, il guasto – localizzato sotto il marciapiede – starebbe causando uno spreco continuo di metri cubi d’acqua, senza che finora siano stati effettuati interventi risolutivi. «Abbiamo segnalato più volte la situazione – raccontano – ma tutto tace. Né il Comune né Abbanoa sono intervenuti».

La perdita, oltre a rappresentare un evidente danno ambientale in un periodo in cui il tema della risorsa idrica è sempre più delicato, sta generando anche malumore tra i cittadini. «È assurdo vedere tutta quest’acqua sprecata mentre a noi arrivano bollette sempre più care», sottolineano gli abitanti del quartiere, che parlano apertamente di “ingiustizia”.

La preoccupazione riguarda anche la sicurezza e il possibile deterioramento della struttura del marciapiede, che potrebbe col tempo cedere o creare disagi ai pedoni.

I residenti chiedono quindi un intervento urgente da parte degli enti competenti per individuare e risolvere il guasto, ponendo fine a uno spreco che, oltre a gravare sull’ambiente, alimenta il senso di abbandono da parte delle istituzioni.

La speranza è che la segnalazione pubblica possa finalmente accelerare i tempi e riportare l’attenzione su una problematica che, da troppo tempo, scorre letteralmente sotto gli occhi di tutti.