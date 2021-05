Col volto coperto e armati di pistola svaligiano la tabaccheria di Guspini: banditi in fuga con mille euro

Rapina nella tabaccheria tra via Carbonia e via Cagliari a Guspini. Alle 20 circa di oggi, due persone col volto coperto e armate con una pistola, dopo aver minacciato la titolare sono fuggiti con l’incasso della serata, circa mille euro. I due sono poi fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Villacidro che hanno avviato immediatamente le ricerche dei due malviventi in tutta la zona. Le indagini sono ancora in corso.