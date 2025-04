Nel corso della nottata appena trascorsa, a Porto Torres, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato un giovane che stava percorrendo via della Libertà su un monopattino. Notata la pattuglia, il giovane ha gettato istintivamente a terra alcune capsule di colore bianco nel tentativo di disfarsene. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, hanno bloccato il ragazzo e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, recuperando l’involucro che aveva gettato. In totale sono state recuperate 38 capsule contenenti cocaina, dal peso complessivo di 15,2 grammi.

Il ragazzo è stato condotto in caserma e, a conclusione delle incombenze di rito, trasferito presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.