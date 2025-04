Dopo due mesi dalla morte della giovane Guardia Giurata Danilo Cancedda non si placa il dolore della famiglia e della madre, che non crede al fatto che il figlio possa essersi tolto la vita. Danilo, vigilante a Le Vele, fu ritrovato morto a Santa Gilla lo scorso 13 febbraio.

“Danilo amava la vita la sua famiglia e la sua bambina aiutatemi a scoprire perché mio figlio è morto qualunque informazione anche la più banale può essere importante per arrivare alla verità Perché mio figlio non si è suicidato non lo avrebbe mai mai fatto !!”, scrive la madre Danya Sorrentino sui social.

Un grido di dolore condiviso da tutti coloro che amavano e amano Danilo che cercano la verità.