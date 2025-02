Negli ultimi giorni, diversi cittadini hanno segnalato difficoltà nel prenotare visite mediche presso la clinica Korian di Quartu tramite telefono. A seguito di queste segnalazioni, è arrivata la replica dell’ufficio comunicazione della struttura. In una nota, la clinica ha riconosciuto le problematiche emerse, spiegando che negli ultimi tempi si è registrato un aumento significativo delle richieste di prenotazione, il che ha comportato un sovraccarico delle linee telefoniche:

“I nostri centralini ricevono un elevato volume di chiamate giornaliere, il che talvolta può causare difficoltà nell’accesso telefonico – A tal proposito, per migliorare l’accessibilità ai nostri servizi, abbiamo attivato un sistema di prenotazioni online disponibile al link https://sanita.korian.it/case-di-cura-korian-sardegna/ . Questo servizio è stato progettato per assistere coloro che preferiscono una modalità di prenotazione più immediata e conveniente – Riconosciamo che la gestione delle prenotazioni può rappresentare una sfida, specialmente per le prestazioni convenzionate. A tal proposito va sottolineato che l’introduzione del nuovo nomenclatore ad inizio anno sta creando un volume importante di attività per il nostro Personale del CUP: molte impegnative riportano ancora le vecchie codifiche che richiedono impegno e lavoro per essere armonizzate con i nuovi codici. Siamo consapevoli dell’importanza di offrire un servizio personalizzato e organizzato, e siamo impegnati a fornire soluzioni che migliorino l’esperienza complessiva dei nostri pazienti – Ci impegniamo costantemente a ottimizzare i nostri processi per garantire un servizio efficiente e tempestivo a tutti i nostri pazienti e continueremo a lavorare per risolvere le problematiche segnalate.”