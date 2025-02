Un incontro dai toni decisamente aspri si è svolto nel famosissimo Studio Ovale americano fra il Presidente Trump e l’omologo ucraino Zelensky. “O fai un accordo o noi ci tiriamo fuori, e se noi usciamo te la dovrai vedere da solo. Non credo che sarà una bella cosa”, ha detto Trump al presidente ucraino. “Però non stai mostrando alcuna gratitudine e questo non è bello“. “Sarò sincero – ha continuato – non è una bella cosa”. E ancora: “Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale. Senza le armi Usa avresti perso la guerra in 15 giorni”. Parole durissime a cui Zelenskyha risposto con fermezza per poi andarsene.“Può tornare quando sarà pronto per la pace”, chiosa Trump.