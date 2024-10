Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Claudio Ranieri ci ripensa: “Allenare di nuovo un club dopo il Cagliari? Mai dire mai…”. Il tecnico romano aveva giurato che il Cagliari sarebbe stata la sua ultima squadra di club, ma ora fa marcia indietro: “Aspetto una proposta che mi stuzzichi”, ha dichiarato il mister in una intervista alla Gazzetta dello Sport. . “Sinora ho resistito alle chiamate, penso di avere chiuso con i club e avevo detto che aspettavo casomai una chiamata da una Nazionale”. Ma adesso le cose sembrano essere chiamate, Ranieri ha voglia di rimettersi in pista probabilmente anche in serie A. Ranieri ha poi definito il Cagliari e la Roma “un affare di cuore”, affermando poi che a suo parere Davide Nicola è sulla pista giusta. Due settimane fa prima della partita di Parma lo stesso Ranieri in un incontro su Riva in Abruzzo aveva detto “Spero di non dovere tornare ancora una volta al Cagliari, vuol dire che non c’è bisogno di cambiare allenatore”. ma evidentemente al mister è tornata la voglia di allenare, con o senza il Cagliari al quale aveva giurato amore eterno come ultima squadra di club. “Poi sapete come è strano il calcio, mai dire mai…”. Ranieri aveva ancora un altro anno di contratto con il Cagliari, ma ha scelto di lasciare un anno prima. Per non rischiare di rovinare i suoi cinque miracoli in rossoblù.