Selargius, la denuncia: “Mio papà caduto dalla moto aggredito da un cane, ha perso la milza: vogliamo giustizia”

“Domenica mio padre è stato aggredito da un simil maremmano a Selargius in via della Scienza. Mio padre era in moto e il cane gli è andato contro. Purtroppo per cercare di schivarlo mio padre è caduto e si è fatto molto male. È stato portato di urgenza all’ospedale, aveva un’emorragia interna ed è stato salvato per un pelo. Gli è stata asportata la milza”. A raccontarlo una ragazza, Ludovica Ferrari, che ha raccontato tutto in un gruppo pubblico Facebook di Selargius. Il suo appello-denuncia ha raccolto centinaia di condivisioni e c’è anche chi ha screenshottato il post, facendolo girare sui social e sugli smartphone. “Il cane purtroppo è scappato, probabilmente anche ferito dal coloro della moto. Non si sa di chi sia. Vorremmo giustizia e vorremmo che ognuno si prendesse le proprie responsabilità. Se qualcuno ha visto o sa qualcosa, anche solo un piccolo dettaglio. O se a qualche volontaria della zona è arrivata la segnalazione di un cane ferito in quella zona, vi prego di contattarmi al più presto, grazie”.

Contattata dalla nostra redazione, la ragazza conferma quanto scritto, aggiungendo che, “per fortuna, papà è fuori pericolo e, molto probabilmente, già domani sarà dimesso dall’ospedale”.