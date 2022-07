Clamorosa svolta: il Governo alla Regione, preparate gli ospedali Covid

Clamorosa svolta di inizio estate sul fronte Covid. Dopo aver eliminato qualunque tipo di precauzione e protezione, il Governo si è reso conto che la situazione sta rapidamente precipitando e rischia di diventare ingestibile nel giro di pochi giorni. E così, pochi minutio fa ha inviato una circolare alle regioni in cui si chiede, per le prossime settimane, di “adeguare l’ampliamento dei posti letto di Area Medica e in Terapia Intensiva dedicati al COVID” e prevedere “la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da malattia da SARS-CoV-2 in relazione alle specifiche necessità assistenziali, con particolare riferimento alle categorie più fragili”. La circolare è stata emanata “alla luce dell’attuale andamento epidemico e in considerazione degli ulteriori impatti assistenziali sugli ospedali”. Il ministero ribadisce anche l’importanza del completamento dei cicli di vaccinazione e dei richiami.

Il governo chiede “l’attivazione delle misure organizzative per fronteggiare nelle prossime settimane un incremento della domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione, sia a livello ospedaliero che territoriale, garantendo l’adeguato ampliamento dei posti letto in base alle necessità contingenti”.