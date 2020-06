Civetta ferita entra in una casa di Sestu, i Vigili del fuoco la portano al sicuro dal veterinario

Il volatile, ferito, si è rifugiato in un’abitazione di via Nuova. I padroni hanno chiamato il 115 e i pompieri sono intervenuti subito: “La civetta sarà curata in una clinica veterinaria di Cagliari”