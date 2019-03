Cittadinanza italiana a Pula per Carlos Alberto, il colombiano venuto in Italia solo per amore e in attesa di un lavoro

Cittadinanza italiana a Pula per il colombiano venuto in Italia solo per amore e in attesa di un lavoro. Lui si chiama Carlos Albert Soto Hernandez, è nato a Barraqueto in Colombia nel 1982. Per amore di una ragazza, la pulese Manuela Usai, al centro di una bellissima storia. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato Italiano”, ha detto commosso alle 15,30 di ieri davanti alla sindaca Carla Medau. La vice sindaca Ilaria Collu, grande amica di quella della famiglia di Carlos e Manuela, una splendida coppia conosciutissima a Pula, ha commentato su Fb: “L’ Onore é tutto nostro! Grandissima emozione, auguri di cuore, siete meravigliosi!!!”. E la sindaca Carla Medau racconta: “Pula è bella anche per questo, facciamo tante cittadinanze come questa anche se questa è una storia speciale. Carlos e il suo amore si sono conosciuti in Germania, sono due bravissime persone e Carlos è davvero molto stimato. Pur non avendo ancora un’occupazione ha scelto di vivere qui per amore, dopo un anno e mezzo di iter burocratico siamo riusciti a conferirgli la cittadinanza italiana che solitamente è più complicata per i colombiani”.