Cagliari, ragazza insultata per un parcheggio nel Largo: “Violentata verbalmente da un organizzatore della movida”. Federica Sabiu, una stimata ragazza cagliaritana che lavora in una parafarmacia, ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente per un parcheggio “rubato” da un conosciutissimo organizzatore di eventi della movida cagliaritana: “Questa sera nel largo Carlo Felice davanti al caffè Originis sono stata violentata verbalmente alla presenza di mia mamma da un noto organizzatore di eventi della movida cagliaritana- spiega Federica Sabiu nel suo lungo sfogo su Fb- per avergli secondo lui fregato un parcheggio mentre la sua macchina era comodamente messa in doppia fila e lui comodamente seduto al bar a dialogare con i suoi amici.

Oltre le offese verbali, che non vi elenco….ma potete immaginare quali siano state, mi ha anche più volte ripetuto a due centimetri dal viso che se non fossi stata una donna mi avrebbe massacrato di colpi e spaccato la testa in due

Ho chiamato la polizia che ha prontamente mandato una volante preoccupati per la nostra incolumità.

Ho detto che se mi avesse chiesto scusa la cosa sarebbe finita lì e non in altra sede.

Be’ sapete come è finita?

Praticamente costretto dalla polizia per evitargli guai si è avvicinato con il solito sguardo di ghiaccio arrogante di mezz’ora prima, di chi probabilmente è abituato a trattare così le donne( perché se al mio posto ci fosse stato un uomo di 1.90 probabilmente avrebbe avuto qualche tentennamento a sfidarlo con tale rabbia )ed oltre ad avermi fatto queste scuse penose ha aggiunto che di certo non si sarebbe messo in ginocchio ( cosa che non mi aspettavo e non pretendevo )

Ora mi chiedo ma che razza di gente c’è in giro?

Gli dai una possibilità di non passare casini dopo gli insulti e le minacce, sei disposta ad accettare le scuse, o meglio è stata una mia proposta perché credo che almeno a quelle avessi diritto

Ma poi lo guardi e ti rendi conto che è uno senza speranze

Alla polizia ha detto, mentre mi chiedeva scusa, “si ma tu mi hai fregato un parcheggio”

Gli ho semplicemente risposto

“ ma tu la hai una mamma o una sorella ?”

Si

“ e ti piacerebbe se qualcuno si comportasse esattamente come ti sei comportato tu oggi con me ? “

No

Meno male che gli Uomini veri esistono, pochi ma esistono”, conclude Federica in una vicenda che sta facendo discutere tantissimo nei social network a Cagliari.