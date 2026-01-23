Circondata dall’affetto dei suoi cari, il 23 gennaio è tornata alla casa del Padre
Anna Di Bella.
Ved. Collu
La sua gentilezza e il suo sorriso vivranno per sempre nei nostri cuori.
Ne danno il triste annuncio i figli Ignazia, Sergio, Pupa, Roberta e Gianni. I generi, la nuora e i nipoti.
I funerali avranno luogo Lunedì 26 Gennaio alle ore 9.00 nella Parrocchia di NS di Monserrato in Burcei.
______________________________________________________________
