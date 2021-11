A Radio Zampetta Sarda sos di Luisella per ritrovare Matthew, il suo gatto smarrito a Quartu

A Radio Zampetta, sos di Luisella per ritrovare il suo gatto, Matthew smarrito a Quartu. “Matthew è scappato da casa, zona via Eligio Porcu, via Regina Elena sabato 13 novembre. È un gatto maschio castrato. Se qualcuno dovesse vederlo, vi prego di contattarmi e di trattenervi col gatto fino al mio arrivo, grazie”.

Cell. Renzo 3351689184