Se ne è andata a 87 anni la stella del cinema italiano ed internazionale Claudia Cardinale. L’attrice si è spenta nella sua casa di Nemours, vicino Parigi. La triste notizia è stata confermata dall’agente Laurent Savry, all’Afp. Accanto a lei, i figli Patrick e Claudia.

Diva e icona indiscussa, la Cardinale ha lasciato un segno indelebile nel cinema e nella cultura italiana. Musa di Luchino Visconti e Federico Fellini, fra i tanti, l’attrice ha vinto nella sua carriera tre David di Donatello e i tre Nastri d’argento, oltre al Leone d’oro alla carriera conferitole alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David sempre alla carriera nel 1997. 150 film ed interpretazioni indimenticabili come “Il Gattopardo” hanno reso Claudia Cardinale una delle attrici più amate non solo per il talento, la bellezza mediterranea e la voce unica, ma anche per il carattere e un fare sempre diretto e sincero, raro nel mondo dorato di una carriera eccezionale.

Foto del nostro partner QN