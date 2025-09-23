Proseguono senza sosta le indagini sulla scomparsa di Cinzia Pinna, sparita da Palau la notte dell’11 settembre. La Procura di Tempio avrebbe iscritto nel registro degli indagati due persone, fra cui il noto imprenditore vinicolo di Arzachena Emanuele Ragnedda.

Il 41enne è titolare della cantina Conca Entosa. Gli inquirenti si stanno focalizzando su diverse piste e non escludono l’omicidio e l’occultamento di cadavere. Tutto è al vaglio degli investigatori e ogni ipotesi al momento resta valida. La Procura precisa inoltre che si tratta di atti dovuti per la prosecuzione delle indagini stesse.