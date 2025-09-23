Alle ore 21.10 circa di questa sera , lungo la Strada Provinciale 15, all’intersezione con via Corsica, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Sinnai, sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale che ha visto coinvolti un’autovettura e una moto.

Secondo i primi accertamenti, una Fiat Panda 4×4, proveniente da via Corsica, nel tentativo di immettersi sulla SP15 non avrebbe rispettato la segnaletica di precedenza, collidendo con un’ Honda SH125 che percorreva la strada provinciale in direzione Settimo San Pietro–Selargius. L’urto ha provocato il violento sbalzo del conducente del motoveicolo, che è stato proiettato per circa quindici metri.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Sono in corso ulteriori rilievi e accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.