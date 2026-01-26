“Porterò i dati di 112 comuni sardi, un terzo dei comuni della Sardegna che hanno subito danni, per non parlare dei porti, delle infrastrutture, delle strade statali e soprattutto anche del contesto archeologico culturale e delle attività private. Ci aspettiamo un intervento puntuale soprattutto per Olbia”. Così Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, prima di partecipare al consiglio dei ministri che delibererà lo stato d’emergenza per le regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo e fissato per le 15.30.

“Noi faremo la nostra parte, ma quello che serve è una regia unica e una collaborazione leale e veloce tra governo e Regione Sardegna” ha sottolineato aggiungendo che “nel caso di un fondo di ricostruzione mi aspetto di essere commissaria”.

Con la Todde al cdm partecipano i colleghi di Calabria e Sicilia.