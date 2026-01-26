3° Anniversario
A tre anni dalla scomparsa del caro
Enzo Molinas
I familiari ringraziano quanti vorranno unirsi in preghiera
nella Santa Messa in ricordo che verrà celebrata
Domenica 1 Febbraio alle ore 10.30 nella
Chiesa della Missione in Via Bosa a Cagliari.
