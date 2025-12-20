“Prima sfilata con i nostri amici, sarà un momento di socialità e solidarietà”. In piazza Liori un evento mirato a rafforzare il benessere animale, sarà presente anche un punto di raccolta di cibo, coperte, giochi, antiparassitari da donare alle associazioni che si prodigano per i cani meno fortunati.

Organizzata dall’assessore al benessere animale Gaetano Crocco e dalla presidente della sesta commissione Silvia Cabras, Fido prossimamente sfilerà vestito di rosso: un cappello o una sciarpa in tema natalizio, niente tacchi a spillo ma tanta simpatia e coccole assicurate. “Un evento eccezionale per dare un segnale forte, una grande attenzione verso gli animali anche nei giorni di festa, i quali sono sempre con noi e sono parte integrante della famiglia”.