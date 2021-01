Christian Stevelli: “Sbagliato mettere la Sardegna in zona arancione”

L’esponente sardista interviene in merito alla decisione da parte del governo centrale di inserire anche l’isola, per due settimane, nella zona arancione. Divieti e restrizioni che preoccupano Stevelli soprattutto per le chiusure delle attività produttive: “È un grave errore portare la Sardegna in zona arancione con un indice RT pari a 0,95, che è tra i più bassi tra le regioni italiane. Tralasciando la tempestività con cui il Ministero della Salute ha comunicato la decisione, creando non poche difficoltà e danni economici ad un comparto che subisce così l’ennesimo colpo mortale”.

“Se si prende in considerazione l’ultima settimana – prosegue Stevelli – a partite da lunedì 18 gennaio emergono dei dati che vanno in assoluta contraddizione con quanto vorrebbe decidere il Ministro Speranza.