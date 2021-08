Choc e lacrime a Villasor, muore a 53 anni il presidente della Futura 2000 Paolo Marongiu

Choc a Villasor per la scomparsa improvvisa, a soli 53 anni, di Paolo Marongiu. Lo storico presidente dell’Asd Futura 2000, società calcistica cittadina, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, stroncato da un infarto. Lascia due fratelli che vivono oltre Tirreno, Paolo Marongiu. Già fissati i funerali, domani pomeriggio nella chiesa cittadina di San Biagio. Lacrime e tristezza tra le tantissime persone che lo conoscevano. Tra loro c’è anche il responsabile dell’Uisp di Cagliari, Giovanni Loddo: “Ho da subito instaurato un ottimo rapporto con Paolo, ci sentivamo spesso anche non solo per le motivazioni di natura sportiva. Anche quando stava poco bene ci sentivamo spesso e parlavamo di lui e della sua società. Lascia un vuoto nella squadra e in chi gli ha voluto bene. Ho avuto l’onore di conoscerlo, sempre cortese e disponibile nei miei confronti, ha dato tanto come dirigente alla sua Futura 2000 e alla Uisp con la sua esperienza, la passione e i grandi valori dello sport”.

“Buon viaggio Paolo, grazie per tutto quello che hai fatto in Uisp con la tua amata Futura 2000. Le condoglianze della Uisp di Cagliari alla sua famiglia e alla società Asd Futura 2000 Villasor. Paolo era stato male, ultimamente. La sua assenza sarà immensa e incolmabile”.