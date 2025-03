Venerdì scorso nelle ore serali il personale ispettivo dell’ Ispettorato d’Area Metropolitana di Cagliari ha effettuato una verifica ispettiva presso una pizzeria in provincia di Cagliari.

All’interno del locale sono stati trovati intenti al lavoro 7 lavoratori, di cui 6 in totale scopertura ovvero senza alcun contratto di lavoro, né tutela assicurativa. Nel dettaglio si trattava di un pizzaiolo, un aiuto-pizzaiolo, un lavapiatti, una banconiera e due camerieri.

In esito alla verifica, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, aggravato dalla circostanza che il medesimo locale era già stato sospeso nel recente passato per il superamento del 10% di lavoro nero.

Il datore di lavoro dovrà sostenere anche il pagamento della maxisanzione nella misura da 2.400 a 14.400 euro per ciascuno dei lavoratori coinvolti.

La verifica alla pizzeria ha concluso una settimana intensa di verifiche contro il lavoro nero e la scarsa sicurezza in vari settori, rilevando l’occupazione “in nero” in un’altra pizzeria, in una farmacia e in un cantiere edile, tutte “microimprese” senza dipendenti e quindi non soggette a sospensione ma solo a maxi-sanzione.

A metà settimana gli ispettori del lavoro cagliaritani hanno effettuato un accesso nelle ore notturne in un bar nell’hinterland cagliaritano, dove è stato trovato intento a servire i clienti 1 banconiere in nero.

Anche in questo caso è scattato il provvedimento di sospensione per lavoro nero, oltre alla maxi-sanzione. All’interno del bar è stata inoltre rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato, sanzionata con l’ammenda fino ad euro 1.549.