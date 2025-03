A Cagliari, nel quartiere Villanova, la situazione delle auto in sosta in via San Domenico continua a destare preoccupazione tra i residenti. A segnalare il problema è Marco C., cittadino del quartiere, che denuncia un’occupazione sistematica e prolungata degli spazi pubblici da parte di alcuni veicoli. “Da qualche mese un furgone bianco, una Panda blu e una Fiesta bianca, si alternano puntualmente occupando uno spazio fronte bar, giorno e notte”, spiega – “Le automobili e il furgone sono sprovvisti di tagliando residenti o almeno non viene esposto, ma comunque non autorizzate a soste così lunghe, considerato che via San Domenico è zona pedonale con sosta concessa per carico e scarico per soli 30 minuti”. Il residente descrive nel dettaglio il meccanismo con cui i proprietari delle vetture si alternerebbero per mantenere occupato il posto: “La notte lo spazio è occupato da furgone e Panda, la mattina presto il furgone lascia lo spazio completamente alla Panda, che viene spostata al centro in modo che nessun’altra macchina possa occupare il fronte bar; a metà mattina, all’arrivo della Fiesta, la Panda si sposta indietro per far posto a quest’ultima e così via, con l’alternanza dei veicoli. Quando sono presenti tutte e tre le vetture, viene occupato anche il vicolo Portico Romero”. La situazione va avanti da mesi, se non anni, “senza mai un controllo”. A supporto della sua denuncia, ha raccolto foto e video che dimostrerebbero l’uso costante e indisturbato dello spazio pubblico da parte degli stessi mezzi. “Ho documentato il tutto con foto e video, con l’agire indisturbato e arrogante dei proprietari che fanno di quel tratto di strada un vero e proprio possesso”. Il cittadino chiede un intervento deciso da parte delle autorità: “Spero e credo in un vostro riscontro positivo, con un immediato sopralluogo e non solo ramanzine, ma un procedimento disciplinare che possa far rispettare e ricordare le regole ai proprietari dei veicoli in sosta”. Alla segnalazione è seguita una risposta ufficiale da parte delle autorità competenti: “In risposta alla segnalazione ricevuta, si comunica quanto segue: sono stati effettuati più passaggi nel mese di gennaio in giorni ed orari differenti, accertando però l’esposizione della prescritta autorizzazione per la sosta e transito nel quartiere Villanova per le aree pedonali, congiuntamente all’esposizione del disco orario per tutti i veicoli evidenziati nella segnalazione.

Qualora la sosta dei veicoli autorizzati si protraesse oltre i 30 minuti prescritti, si invita l’utente a comunicare l’infrazione alla Centrale Radio Operativa, tramite il numero unico 112, per un intervento tempestivo da parte del corpo di Polizia Locale”. Una risposta che Marco giudica insoddisfacente: “Mi sembra alquanto infondato il suddetto riscontro perché i mezzi segnalati, ad oggi, continuano a sostare liberamente con la stessa arroganza e padronanza di sempre. Non trovo per niente corretto che, nonostante la segnalazione al settore preposto, mi venga risposto di contattare il 112”. La speranza del residente è che, grazie alla denuncia pubblica, si possa finalmente trovare una soluzione concreta a una problematica che si trascina da troppo tempo.