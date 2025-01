Si trovava a Porto Paglia il Solaria Beach Club, un’oasi a due passi dalle onde, un connubio tra legno, teli e tende bianche intrecciate tra mille lucine, che permettevano di godere di confort e ristoro in armonia con il paesaggio e il rispetto per la natura. Elegante e raffinato, nella sua semplicità era diventato una meta attrattiva, sia durante la giornata dove gelati, bibite e caffè erano sempre accompagnati da mille sorrisi, che la sera, dove, al chiaro di luna, si poteva gustare o sorseggiare qualcosa con, in sottofondo, la musica del mare. Distrutto, ora, non c’è più nulla se non il nero del legno bruciato e l’eco della disperazione di chi ha investito anima e corpo per realizzare quel posto magico. Un sogno che era diventato realtà, “l’unica ricchezza che la vita mi ha riservato era questa, quella che veramente contava per me, la mia intera creazione, l’intera fatica e il sacrificio, l’unica cosa che mi ha fatto credere di valere finalmente qualcosa” ha espresso Deriu.

Un video dell’incendio è stato pubblicato nella pagina social del Solaria, dove la struttura scoppiettante viene accompagnata dalle urla strazianti della donna che vede bruciare il suo chiosco: lacrime, disperazione che hanno stretto il cuore di chi ha guardato, ascoltato e condiviso il post, per solidarietà, per sostenere la titolare e lanciare un messaggio. “Non sei sola, ti aiuteremo a ricostruire”: queste le parole più diffuse, ripetute da tanti, che nemmeno conoscono Deriu ma vogliono contribuire concretamente per rimettere in piedi quel sogno in spiaggia. “Ho amato quel posto dimenticato da tutti, gli ho dato utilità e quella luce che nessuno ha osato dargli andando contro tutti e tutto… e me ne sono presa cura. Io mi rialzerò ne sono sicura!

E a voi non rimarrà altro che la cenere addosso, la vostra!!!…Perchè non siete degni di quella del Solaria”.