Chia, 80 uova di tartaruga marina Caretta Caretta deposte la notte scorsa nella spiaggia di Sa Colonia

Chia, 80 uova di tartaruga marina Caretta caretta sono state deposte la notte scorsa nella spiaggia di Sa Colonia.

Il nido è stato trasferito per rischio inondazione e il lieto evento è atteso per ferragosto. A darne notizia è “Laguna di Nora” che spiega: “Con il Corpo forestale, il Coordinamento della Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina e i colleghi del Centro recupero del Sinis siamo intervenuti per proteggere il nido.

La posizione del nido presentava qualche rischio d’inondazione a causa di mareggiate che nella spiaggia di Colonia possono essere rapide e causare importanti modificazioni della linea di battigia.

In questi casi il protocollo prevede che il nido venga spostato e messo al sicuro in posizione più arretrata dell’arenile.

La delicata operazione viene condotta da mani esperte e le uova vengono riposizionate nel nuovo nido con precisione chirurgica, rispettando l’orientamento originario della deposizione tra le uova, la stessa profondità e dimensione della camera che viene riempita con la stessa sabbia che le aveva accolte”.

Non è un caso isolato, infatti

“anche lo scorso anno ci trovammo nella medesima spiaggia a dover fare in tutta fretta la stessa operazione, inseguiti dalle onde, per proteggere un nido di Caretta, scoperto da due bambine che giocavano sulla riva.

La traslocazione del nido (questo il termine tecnico) di tartarughe marine può essere effettuato senza provocare rischi per gli embrioni entro poche ore dalla deposizione o dopo almeno 25 giorni di sviluppo, per questo si è scelto di farlo immediatamente.

Ora di certo sappiamo che fra circa 60 giorni potrebbero zampettare, veloci verso il mare, dei giovanissimi tartarughini. E speriamo che tutti 80 festeggino insieme a noi il ferragosto”.