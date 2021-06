Cagliari, No Vax manifestano in piazza Garibaldi: centinaia di persone, molte senza mascherine per il raduno sulla’”informazione nascosta”. A confronto diversi esperti che di fatto contestano le teorie principali della lotta al Covid, dai vaccini all’utilizzo dei tamponi. Dall’avvocato Francesco Scifo al medico Mariano Amici, dall’ufologo Stefano Salvatici a Enrico Balletto. tanti cagliaritani durante la passeggiata del sabato sera si sono imbattuti nella colorata manifestazione, con diversi interventi sul palco, e non tutti indossavano i sistemi di protezione.