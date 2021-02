Chessa a Radio Casteddu: “Ma quale lockdown, in Sardegna numeri da zona bianca”

Giuseppe Chessa ai microfoni di Radio Casteddu: “Noi ci stiamo avvicinando ad una Sardegna covid free, in questo momento mi sembra fuori luogo parlare di lockdown”.

“Si sta trovando un equilibrio finale e speriamo di non vanificare tutto come è avvenuto l’estate scorsa. La Sardegna è un’isola, abbiamo un numero di abitanti limitato e stiamo facendo un lavoro importante dal punto di vista di tracciamento. Nelle strutture ospedaliere la situazione sta migliorando giorno per giorno, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti è dimezzato, credo che se continuiamo così possiamo andare veramente in una zona bianca, altro lockdown”.

Riguardo le varianti del virus Chessa aggiunge: “Il virus muta e anche il covid non fa eccezione. La vaccinazione fatta sarà protettiva, magari non completamente ma io penso che sia una protezione sufficiente. L’importante è vaccinare velocemente e noi siamo avvantaggiati perché siamo pochi”.

Risentite qui l’intervista a Giuseppe Chessa del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

