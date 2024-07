CFadda presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023: impegno, responsabilità e uno stimolo continuo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

CFadda ha presentato oggi il suo primo Bilancio di Sostenibilità: un importante pomeriggio per condividere con tutti i suoi stakeholder i risultati raggiunti e gli impegni futuri in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Redatto in collaborazione con Prosperah, il bilancio mette in evidenza le azioni concrete che CFadda ha adottato per ridurre il proprio impatto ambientale, promuovere il benessere sociale e garantire una crescita economica sostenibile. Tra i punti salienti del bilancio, troviamo i progressi fatti nel miglioramento dell’efficienza energetica, le iniziative per la riduzione delle emissioni di CO2, i programmi di inclusione e formazione, e gli investimenti in innovazione.

“Esperienza, serietà, professionalità e innovazione, sono i valori che identificano la nostra Azienda che da più di 140 anni è il riferimento per il settore del bricolage e fai da te in Sardegna. È sulla base di tali valori che abbiamo posto in essere le iniziative in campo sociale, ambientale e organizzativo per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità” ha dichiarato il Presidente Roberto Fadda.

Redatto su base volontaria, il bilancio si apre con un messaggio positivo che riprende il pay off che per anni ha accompagnato l’azienda: “LA VITA È BELLA! E noi siamo qui per renderla tale, creando valore sostenibile”. Alta l’attenzione degli invitati e grande la partecipazione dei collaboratori durante il discorso di benvenuto del Presidente Roberto Fadda che ha mostrato, come esempio di perseveranza, impegno e crescita, i momenti salienti dell’ultimo DIY SUMMIT che si è tenuto a Roma nel giugno 2024 e durante il quale Cosimo Fadda, Presidente onorario della CFadda, ha ricevuto il Retail Legacy Award.

A seguito della overview di Prosperah, curata da Alice Troiano, Serena Cellini e Riccardo Tassoni, sono intervenuti sul palcoil management e diversi collaboratori della CFadda, facendosi portavoce dei traguardi raggiunti in tema di sostenibilità e del percorso che ha portato l’azienda alla stesura del suo primo bilancio di sostenibilità.

L’eventosi è concluso con un aperitivo presso il T15, la splendida roofterrace del THotel, offerto da CFadda a tutti i suoi ospiti. Questo momento di convivialità è stata l’occasione ideale per proseguire le discussioni in un’atmosfera informale e per celebrare insieme i traguardi raggiunti.

Un finale perfetto per una serata importante, che ribadisce l’impegno di CFadda verso un futuro più sostenibile.

Per ulteriori dettagli e per leggere il Bilancio completo, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata: https://www.cfadda.com/bilancio-di-sostenibilita