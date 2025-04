Nuovi progetti e nuove speranze per la città di Cagliari. L’ambiziosa trasformazione della Fiera punta a restituire vitalità a Viale Diaz, oggi pressoché deserto. Perchè anche quest’anno, come gli ultimi anni, la Fiera campionaria non aprirà i battenti. Quella che un tempo era la gioiosa vetrina dei prodotti di tutta la Sardegna, con migliaia di visitatori ogni giorno, si è persa nel tempo.

Ora cosa prevede il futuro? Giù le recinzioni, nuove aree green e tante aree pedonali per favorire la circolazione.

Il Cannocchiale, una maxi galleria alta venti metri, e il nuovo albergo che sorgerà al centro con vista mare sono le due principali novità.

Un nuovo inizio per la Fiera di Cagliari, pronta a ospitare concerti e convegni con ospiti da tutto il mondo.