Viale Armando Diaz, si blocca tutto. Passo indietro per i lavori della metropolitana leggera, ecco il video.

Come già annunciato ieri ci sarà un ulteriore ritardo sui lavori della metropolitana leggera per quanto riguarda Viale Armando Diaz e le zone limitrofe .

Il motivo? La richiesta della ditta appaltatrice di posticipare e ricalendarizzare i lavori.

A tal proposito per ottenere maggiori delucidazioni in merito, ci siamo rivolti direttamente all’alta direzione di ARST, che afferma : “Da fonti ARST si apprende che l’impresa aveva richiesto un’ordinanza per fornire una programmazione delle lavorazioni da realizzare, finalizzata anche a dare evidenza della tempistica della conclusione degli altri subcantieri; considerato che l’impresa non ha ancora trasmesso, né alla Direzione Lavori né agli uffici tecnici comunali, quanto necessario, peraltro non avviando attività di accantieramento. Evidentemente, l’ordinanza, è stata riconsiderata. ARST, in qualità di stazione appaltante, sta infine considerando tutti gli elementi per verificare possibili inadempimenti”.