“Centro estivo del Cus, lo spettacolo indecoroso in strada con i bambini in attesa: il Comune deve sanificare”

Non proprio un bel biglietto da visita. Marina Mastio, mamma cagliaritana, spedisce a Casteddu Online un reportage fotografico riguardante l’ingresso del Centro Estivo del CUS, in via Trentino. “Ogni mattina, i bambini in attesa per entrare nel CUS si trovano davanti questo spettacolo indecoroso. Se possibile pubblicare questa nota per segnalare, in termini costruttivi, al Comune di Cagliari affinché provveda a sanificare e disinfestare lo sterrato oltre al necessario sgombero dei rifiuti (carcassa di auto incluso)”, il suo appello all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu.