Monserrato, le nuove regole per i giovani che vogliono diventare volontari ausiliari della Polizia Locale

Modificato il disciplinare del servizio comunale di volontari ausiliari della polizia locale di Monserrato e consegna dei dispositivi di protezione. Potranno far parte dei volontari chi è in età compresa tra i 18 e 75 anni, gode dei diritti civili e politici, è in possesso dell’idoneità psicofisica certificata, non ha riportato condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro le persone o per delitti contro il patrimonio e il reddito annuo risultante non supera i 5mila euro.

La percentuale di riserva del 30% è a favore dei giovani under 30. L’impiego dei volontari ausiliari della polizia locale è finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale, in particolar modo in prossimità degli edifici scolastici ubicati nell’abitato. L’ amministrazione – si legge nella nota – ha la necessità di potenziare il controllo del territorio ed in particolare per i compiti di vigilanza in prossimità dei plessi scolastici a supporto dell’operatività della polizia locale”.

Sono poco più di 39mila le mascherine monovelo consegnate dalla direzione generale della Protezione civile al Comune di Monserrato da distribuire alla popolazione. L’assegnazione, comunica il sindaco Tomaso Locci, verrà effettuata presso i mercati, le attività commerciali, gli esercizi e i giardini pubblici, edicole, cimitero, uffici, chiese e comunità religiose, associazioni e centri ricreativi sportivi, culturali e per anziani.