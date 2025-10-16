Centinaia di pesci muoiono a Terramaini: il silenzioso disastro ambientale dopo ogni nubifragio.Una situazione desolante, quella nella foto di Roberto Fadda: muggini e spigole sono morti in massa ieri sera, dopo il temporale che ha devastato Cagliari. Fatale come sempre la mancanza di ossigeno: davvero non si può mai evitare la moria in massa dei pesci? Tantissimi runner stamattina hanno assistito aal triste spettacolo, che in autunno si ropete puntualmente nel capoluogo sardo. Una situazione di degrado più volte denunciata anche dagli ambientalisti, ma purtroppo inutilmente. E le carcasse galleggiano deturpando anche il paesaggio lungo lo stagno e i suoi canali.