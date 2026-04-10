Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta
I familiari della cara e indimenticabile
Celeste Salvaggio
Ved. Atzeni
Sentitamente ringraziamo quanti, con la loro presenza, scritti, fiori e donazioni, hanno partecipato al loro dolore
ed invitiamo ad unirsi in preghiera alla Santa Messa in suo suffragio che sarà celebrata oggi 11 aprile,
alle ore 19.00, nella Parrocchia dei SS Pietro e Paolo in Cagliari.
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