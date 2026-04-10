A Quartu Sant’Elena la corsa per le elezioni comunali del 2025 entra ufficialmente nel vivo. Graziano Milia, primo cittadino uscente, ha presentato la lista “Milia Sindaco”, fulcro della coalizione “Rinascita”, con l’obiettivo di ottenere la riconferma dopo cinque anni di mandato.

La squadra che accompagnerà Milia nella sfida elettorale è composta da 28 candidati, equamente divisi tra uomini e donne, e rappresenta un equilibrio tra esperienza amministrativa e nuove energie provenienti dalla società civile. Tra i nomi figurano Arlen Haideé Aquino in Cogoni, psicopedagogista e mediatrice interculturale, Stefano Busonera, quadro aziendale nel settore commercio, e Cinzia Carta, imprenditrice. Insieme a loro anche Daniele Cocco, impiegato presso un’agenzia del lavoro, Anna Maria Demurtas, libera professionista, e Alfredo Dessì, geometra.

Completano il gruppo Maria Assunta Caterina Giua, docente di scuola primaria, Hayat Lamlih, lavoratrice autonoma, Mauro Ligas, funzionario regionale, e Rita Murgioni, pensionata. Presenti anche Margherita Orgiana, esperta di inclusione sociale, Pierluigi Ortu, ingegnere elettronico, Massimo Pau, imprenditore, e Valeria Pau, avvocata civilista e immigrazionista.

La lista prosegue con Francesco Piludu, funzionario regionale, Valeria Piras, bancaria, Alberto Pisanu, analista di laboratorio e imprenditore, e Zaira Pitzalis, imprenditrice e componente del direttivo Oikos. Tra i candidati anche Katiuscia Serra, libera professionista, Giangiacomo Severgnini, militare e istruttore di windsurf, Riccardo Soddu, digital specialist, e Giuseppe Solla, imprenditore e triatleta professionista.

Chiudono la squadra Stefania Sotgia, avvocato, Franco Tocco, imprenditore, Ignazio Tolu, libero professionista, Elisa Usalla, studentessa già laureata, Maria Vittone, dirigente presso ente locale, e Alberto Zoncheddu, impiegato.

Milia ha sottolineato come la composizione della lista rappresenti un elemento qualificante del progetto politico: una parità di genere reale e una combinazione tra amministratori uscenti e nuovi ingressi, con ben quindici candidati alla prima esperienza.

Nel suo intervento, il sindaco ha rivendicato i risultati ottenuti durante il mandato, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19 e al contesto internazionale segnato da guerre e inflazione. L’obiettivo, ha spiegato, è consolidare quanto fatto e proiettare Quartu verso un ruolo di riferimento per tutta la Sardegna.

La coalizione “Rinascita” si ripresenta con sei liste, ma resta aperta a nuovi contributi. Il programma è ancora in fase di costruzione e sarà definito nelle prossime settimane attraverso il confronto con cittadini e realtà del territorio. “Vogliamo concentrarci sui problemi reali della città”, ha ribadito Milia, rilanciando una proposta civica che punta su continuità amministrativa e apertura al cambiamento.

La sfida per il 2025 è dunque lanciata, con Milia che punta sulla solidità della squadra e su un progetto che ambisce a trasformare Quartu in un modello per l’intera Isola.