È morta questa mattina a Milano investita da un’auto pirata la 72enne Cecilia De Astis. La donna stava rientrando dalla mensa quando una vettura con alla guida un minorenne l’ha travolta non lasciandole scampo.
Stando a quanto ricostruito, a bordo dell’auto c’erano altri 3 ragazzini che si sono dati alla fuga senza prestare soccorso alla signora. Inoltre, l’auto risulta rubata ad un turista francese.
La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso.
Foto del nostro partner QN