Incredibile doppia tragedia in Sardegna: 50 enne muore punto da uma vespa a Orosei, addio anche a un bimbo di 4 anni.Davide Mameli di Galtellì muore a Osalla, nel cuore del paradiso turistico della Baronia, per la puntura fatale di un insetto. Il bimbo di 4 anni che si era sentito male sotto il sole a pochi passi dalla villa dei genitori non ce l’ha fatta. Sardegna turistica sotto choc in pieno agosto. La puntura fatale di un insetto è stata dunque fatale per un uomo di Galtellìl, che sognava semplicemte di fare un tuffo nel mare paradisiaco di Orosei. Inutili i soccorsi. Neinte da fare anche per il bimbo della famiglia moldava che si era allontanato in auto sotto il sole a Olmedo,.