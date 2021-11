Cazzaniga lascia Cagliari a mani vuote, nessun incontro con Valeria Satta: “Abbiamo fatto sesso telefonico per anni, non mi chiamava mai amore”

Un amore a distanza, sempre al telefono, andato avanti 15 anni, ma che sembra sempre più essere tutto una truffa. Roberto Cazzaniga va via da Frutti d’Oro a Capoterra e da Cagliari a mani vuote, nessun incontro con Valeria Satta, la Maya che gli ha rapito il cuore fingendosi una modella e che sarebbe riuscita ad ottenere da lui settecentomila euro. Il pallavolista è arrivato sin sotto l’abitazione della donna insieme a Ismaele La Vardera de Le Iene – vuota già da due settimane, come anticipato qualche ora fa da Casteddu Online – ma non ha potuto scambiare nemmeno mezza parola con la donna con la quale si è scambiato tantissimi messaggi, per anni, via WhatsApp. Messaggi, botte e risposte che svelano una assurda quotidianità. Cazzaniga arrivava anche a chiedere il permesso di andare a mangiare una pizza alla finta fidanzata, lei gli raccontava dei suoi problemi presunti di salute e lui le spediva soldi: “Abbiamo fatto sesso telefonico per anni”, racconta in lacrime Cazzaniga. “Io la chiamavo sempre amore, lei mai. Dovevo insistere e ricordarglielo per farglielo dire. Lei diceva che doveva attaccarsi a delle macchine perché soffriva al cuore”. Solo negli ultimi mesi, di bonifici, lo sportivo aveva dato alla Satta diciottomila euro. E racconta anche di aver regalato all’amica “che mi aveva fatto conoscere la modella” che poi si è rivelata un bluff, “Manuela Passero, anche una Ford Fiesta nera”. Proprio lo stesso colore e modello guidato da Valeria Satta. Che, prima dell’arrivo in Sardegna di Cazzaniga, si era difesa al microfono della iena La Vardera: “Non sono io, soffro di ansia e depressione. Mi dispiace molto, non ti rendi conto che stai mortificando una ragazza”. Incalzata dalla iena, la donna ammette: “Non sono attaccata alle macchine ma non gliele dico io queste cose. Penso anche che inconsapevolmente, questa cosa di quindici anni a Roberto gli abbia dato anche un sollievo”, prima di andarsene. “Rubati soldi? No, rubati no”, ed è chiaro il riferimento alle accuse di Cazzaniga: “Le davo soldi perché doveva fare la spesa, mi mandava la lista. Anche medicinali o tasse da pagare per ottenere dei lavori”.

Roberto Cazzaniga, prima di gettare la spugna davanti al cancello chiuso dell’abitazione della Satta, “non puoi uscire? Da sola? Ok, questa cosa non è umana. Sono contento che almeno la macchina la usi, quella esiste”, ha lasciato un bigliettino, “ti aspetto in riva al mare in fondo a casa tua, per chiudere la questione per sempre, Roby”. Ma la Maya di Capoterra non si è fatta viva, e Roberto Cazzaniga se n’è andato. E, intanto, stando al servizio andato in onda stasera su Italia Uno, emerge che anche altre persone sarebbero cadute nella presunta trappola-truffa di Valeria Satta.