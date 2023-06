Causa un incidente stradale a Villasor, 51enne denunciato: era positivo alla cocaina.

Ieri, a Villasor, i Carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un imprenditore cinquantunenne di Gonnosfanadiga. Il 4 aprile scorso l’uomo era già stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in quanto, a seguito di un incidente stradale avvenuto al chilometro 7 + 300 della SP 7, che aveva coinvolto due auto, i carabinieri avevano rinvenuto nell’abitacolo del suo SUV 40 grammi di hashish e 40 di marijuana. A distanza di tempo è pervenuto ai militari il referto medico dell’ospedale Brotzu, nel quale è documentata la positività alla cocaina dell’uomo nelle analisi ematiche compiute immediatamente dopo l’incidente.