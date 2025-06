Castiadas, evitano un grosso animale ma finiscono fuori strada: auto in fiamme, guidatore e passeggeri vivi per miracolo.

Il fatto è accaduto la notte scorsa nella zona di Sitò: probabilmente un cinghiale ha attraversato la strada durante il transito di un veicolo, una Citroen, che per evitare l’ungulato è finita fuori strada.

Il mezzo ha preso fuoco, il guidatore e due passeggeri sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo in tempo. Le fiamme hanno avvolto le sterpaglie limitrofe e provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Non è la prima volta che accade un fatto simile, cinghiali, cervi, come cani di grossa taglia costituiscono un pericolo costante per chi si mette alla guida.