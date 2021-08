Cartelloni anti vaccino, i deputati Frailis e Mura presentano denuncia in Procura

I deputati del Pd Andrea Frailis e Romina Mura presenteranno domattina una denuncia alla Procura della Repubblica di Cagliari contro i cartelloni comparsi ieri sera nelle principali strade del capoluogo contro i vaccini e il green pass. Nei cartelloni, 6×3, affissi all’Amsicora, in via dei Donoratico, in viale Marconi, in via Bacaredda e nelle strade principali della città, viene inoltre denunciato l’utilizzo come cavie di chi si vaccina. Una cosa inaccettabile, dicono i deputati, perché si tratta di un comportamento contrario alla salute pubblica e alla sicurezza sociale. “Siamo totalmente contrari a cartelloni e messaggi così fuorvianti”, dicono Frailis e Mura. Che ribadiscono la loro posizione netta sui vaccini: “Siamo a favore dell’obbligo vaccinale”, dicono entrambi.