È ormai realtà il provvedimento da parte del Governo Italiano circa il caro bollette a sostegno di famiglie e imprese. In un video social, la premier Giorgia Meloni ha spiegato le novità più importanti del prossimo trimestre. Saranno stanziati 1,6 miliardi di euro a favore dei privati e quindi delle famiglie con un ISEE fino a 25 mila euro, che usufruiranno di un bonus di 200 euro. Per i nuclei con un Isee fino a 9.530 euro, il contributo salirà a oltre 500 euro. 1,4 miliardi invece saranno destinati alle aziende. Il decreto prevede anche un abbassamento degli oneri di sistema per le piccole e medie imprese (PMI), assicurando una riduzione delle prossime bollette che si aggirerà intorno al 20%.

“Le risorse – ha precisato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – vengono dalla Cassa servizi energetici e ambientali, il che evita di ricorrere a maggiore indebitamento e deficit”. Inoltre, specifica la premier, “abbiamo prorogato di 2 anni l’obbligo per i vulnerabili di passare al mercato libero”. Particolare attenzione anche alla trasparenza sulle bollette, che saranno più chiare, e altre un certo costo lo Stato rinuncerà all’IVA. Particolare soddisfazione da parte del governo, che pensa anche al futuro. Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un disegno di legge per conferire una delega all’Esecutivo sul nuovo nucleare sostenibile: “Oggi il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo ovviamente dell’energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi”, spiega Meloni. E conclude: “Siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, perché è questo quello che serve all’Italia, scelte coraggiose e strutturali. È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l’impegno che intendiamo rispettare”.