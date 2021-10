Carmen Consoli, doppio live a Cagliari: concerti il 6 e il 7 gennaio al Teatro Massimo

E, a grande richiesta, per non lasciare a bocca asciutta i tanti fans che vivono nel nord della Sardegna, Carmen Consoli si esibirà in una terza, ulteriore tappa: quella di sabato 8 gennaio, al teatro Comunale di Sassari

.

Informazioni sui biglietti. I biglietti già acquistati per la data del 30 novembre a Cagliari saranno validi per la nuova data del 6 gennaio al Teatro Massimo. I posti verranno riassegnati, nel rispetto delle scelte fatte in sede d’acquisto, adeguandoli alla pianta del Teatro Massimo.

Qualora l’acquirente non potesse partecipare al concerto del 6 gennaio al teatro Massimo, è possibile richiedere la convalida dei biglietti per lo spettacolo del 7 gennaio, sempre sul palcoscenico del Massimo di Cagliari o per quello dell’8 gennaio al teatro Comunale di Sassari.