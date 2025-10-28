Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 16:00, in località Macchione del Comune di Carloforte, si è verificato, per cause in corso di accertamento, un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un motociclo e un autocarro. Secondo quanto accertato dai Carabinieri intervenuti sul posto, il motoveicolo Yamaha XT 600 condotto da un 61enne pensionato del luogo, mentre percorreva l ‘arteria, è andato a impattare frontalmente contro un Iveco Daily condotto da un operaio 53enne.

A seguito del violento impatto, il motociclista ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove si trova ricoverato in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del furgone. I Carabinieri della locale Stazione dei Carabinieri, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia sono al lavoro per finalizzare i rilievi tecnici e gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, necessari per la ricostruzione delle cause dell’incidente e delle eventuali responsabilità. L’intervento si inserisce nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, volta a garantire la sicurezza della circolazione stradale e a ridurre il rischio di incidenti gravi sulle principali vie di comunicazione.