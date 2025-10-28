Quartu Sant’Elena, la solidarietà abbraccia Claudia Putzu: una raccolta fondi dopo la morte del papà. “Ricomincio dopo di te”, dopo la scomparsa in ospedale del genitore avvenuta il 28 settembre: “La sua morte ha sconvolto me e mia madre, che siamo rimasti soli ad affrontare la vita senza di lui”.

“La sua morte si è accompagnata a molte incombenze burocratiche e spese alle quali non eravamo preparate e alla mancanza dell’unica fonte di sostentamento della nostra famiglia: la pensione del mio papà.

Io non lavoro, a causa dei miei problemi di salute, anche se spero che questa situazione di stallo sia temporanea, mia madre è una casalinga.

Al momento non sappiamo quando arriverà la reversibilità ne se riusciremo a vivere con quella.

Per questo ho pensato di chiedere un aiuto per il mese di ottobre/novembre, per coprire le spese vive di visite ed esami per me e di spese correnti mie e di mia madre”.

In tanti hanno donato per aiutare la famiglia in questo difficile momento.