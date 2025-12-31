Monserrato in lutto per l’improvvisa scomparsa di Sara Nurchis, 23 anni: un’altra giovane vita volata via troppo presto.
Si era appena affacciata alla vita la ragazza che è venuta a mancare: una tragedia, l’ennesima che segna questo anno oramai agli sgoccioli, perché quando va via un giovane è ancora più drammatico.
Era laureata, una ragazza che ancora tanta strada aveva da percorrere ma il destino è stato crudele: affranta la famiglia che, in queste ore, è abbracciata dalla sua comunità.
