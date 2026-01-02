Carbonia, solo uno dei dei cuccioli rinchiusi dentro un sacco e gettati come se fossero spazzatura si è salvato: è una femminuccia ed è ospite da Shardana. È l’uomo che ha rinvenuto i cuccioli a comunicare gli aggiornamenti sulla triste storia dei cagnolini trovati in campagna 3 giorni fa a Is Urigus: è ben accudita e quando sarà pronta potrà essere adottata da una famiglia che le vorrà bene. La storia dei cuccioli

https://www.castedduonline.it/carbonia-orrore-a-is-urigus-tre-cuccioli-di-cane-rinchiusi-dentro-un-sacco-e-gettati-via-come-se-fossero-spazzatura/ ha destato molto clamore, una crudeltà messa in atto nei confronti dei più fragili per cattiveria, ignoranza. Chi ha trovato il sacco mai dimenticherà i lamenti dei piccoli cani, uno morto e uno oramai in fin di vita, che sono stati strappati dalle zampe della mamma. La piccola sembra essersi ripresa bene, mangia, beve ma nemmeno lei dimenticherà l’orrore subito, quello di aver trascorso chissà quante ore o giorni rinchiusa dentro un sacco che si sarebbe trasformato nella sua tomba se un passante non avesse sentito il suo richiamo.