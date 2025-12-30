Carbonia, orrore a Is Urigus, 3 cuccioli di cane rinchiusi dentro un sacco e gettati via come se fossero spazzatura: sono stati ritrovati da un passante in cerca di funghi che ha liberato i cani e chiamato i carabinieri.

Uno era già morto, ora si spera per gli altri due.

Immagini che hanno fatto il giro del web quelle che mostrano il ritrovamento di un sacco bianco tra la vegetazione. Si sentivano dei lamenti, infatti al suo interno erano rinchiusi i cagnolini appena nati. Un orrore senza fine, ancora violenza contro gli animali, i più indifesi, strappati dalle zampe della mamma e gettati via, come immondizia.

I cani sopravvissuti sono stati recuperati dalle forze preposte.