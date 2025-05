Carbonia, siringhe usate e boccette di metadone in mezzo al verde e per strada, “prevenuto un potenziale rischio per i bambini”: “Il consumo di droga, il traffico di sostanze, è banale ribadirlo: è una piaga. Ha forti implicazioni sociali. Sebbene andrebbe combattuto meglio, poiché sottovalutato ultimamente rispetto alle drammatiche stagioni degli anni 80 e 90, è di difficilissima risoluzione”. Non un caso isolato quello che si è verificato in città, a darne notizia è l’assessore Manolo Mureddu che, ieri, in collaborazione con il consigliere comunale Giacomo Floris che per primo mi ha segnalato l’accaduto, “abbiamo fatto rimuovere delle siringhe usate nella via Fosse Ardeatine in pieno centro cittadino. Erano presenti anche delle boccette di metadone. Per questo ringraziamo fortemente la società De Vizia, nella figura del responsabile Sergio Murroni, che prontamente è intervenuta per prevenire quello che sarebbe potuto diventare un potenziale rischio per qualsiasi bambino si fosse avventurato in quelle aiuole.

Questo non è un caso isolato: se ne sono verificati altri nelle scorse settimane”. Non solo Carbonia, bensì in molti altri comuni del Sud Sardegna siringhe e resti di sostanze vengono abbandonati nei luoghi pubblici come strade e aiuole.

“A primo impatto ogni volta che si verificano situazioni di questo tipo, mi chiedo una cosa: che bisogno c’è di farsi (drogarsi) in pieno centro cittadino e in luoghi potenzialmente frequentati dai bambini?

Ovviamente il tema è più complesso. Esiste una sottovalutazione dell’argomento. Non fa più notizia o paura come in passato. La conseguenza: da parecchi anni le comunità di recupero sono state depotenziate nei finanziamenti e dunque nel loro ruolo e in generale potenziale di accoglimento. Sì è preferito cronicizzare il problema con i Ser.D. – che non recuperano i tossicodipendenti ma li “stabilizzano”. Non si comprende l’impatto delle nuove droghe e si dà per scontata (sbagliando) l’irrilevanza di quelle tradizionali.

Se domani arrivasse in maniera massiccia (già è presente) l’ondata del fentanyl ne verremo travolti. Gli USA insegnano”.

Un tema che riguarda tutti, dalle istituzioni ai privati, “un Comune può convocare tavoli, sollecitare, sensibilizzare. Come in questo caso far pulire. Però è un tema che esiste e che riguarda tutti. In particolare chi ha figli. Perché la droga è subdola e nessuno (la letteratura in materia insegna) può sentirsi al sicuro.

Insomma, va ribadito che il problema esiste e non bisogna mai girare la faccia dall’altra parte”.